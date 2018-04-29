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В Сеуле заявили, что Ким Чен Ын назвал условия отказа от ядерного оружия
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В Сеуле заявили, что Ким Чен Ын назвал условия отказа от ядерного оружия 

РИА Новости 14 минут назад
РИА НОВОСТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ ЮЖНОЙ КОРЕИ: КИМ ЧЕН ЫН ЗАЯВИЛ, ЧТО В ЯДЕРНОМ ВООРУЖЕНИИ НЕ БУДЕТ СМЫСЛА, ЕСЛИ ВОЙНА С США ОФИЦИАЛЬНО ЗАВЕРШИТСЯ
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