Ещё
Трамп высказался за укрепление границ США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп высказался за укрепление границ США 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп заявил, что сильное государство должно иметь укрепленные границы. Об этом сообщает Fox NewsFox News.
"Мы верим в то, что сильная страна должна иметь укрепленные границы", — сказал Трамп.
Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены отправить от двух до четырех тысяч военнослужащих Национальной гвардии на границу с Мексикой.
По его словам, военные будут охранять границу пока большая часть стены с Мексикой не будет построена.
Трамп неоднократно заявлял о необходимости постройки стены на границе с Мексикой. По его мнению, это необходимо для укрепления рубежей США и уменьшения количества нелегальных эмигрантов в стране.
Газета.Ru: последние новости
Госдеп прокомментировал ситуацию в Армении Эксперт: Трамп укрепляет свой вес среди финансово-экономической элиты США Медведев пригласил Обаму в Россию, чтобы оценить "порванную в клочья" экономику
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Британии прозвучало новое обвинение в адрес РФ173
Солистка группы Serebro: «На борту был ад»44
Ким Чен Ын назвал условия отказа от ядерного оружия
Сели все: гаишников покарали за прокурора447
«Дивизия СС „Галичина“ была лучше Красной армии»247
Видео
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение