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Пушков: У Европы нет потенциала сопротивления США
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Пушков: У Европы нет потенциала сопротивления США 

Российская Газета 17 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Европа будет возмущаться, но примет условия торговли, которые выдвигают США. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.
"США намерены диктовать условия торговли Европе. Европа будет возмущаться, но условия примет", — цитирует сенатора РИА Новости. Пушков добавил, что у Европы отсутствует потенциал сопротивления Соединенным Штатам.
Президент США Дональд Трамп ранее подписал распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25 процентов и десять процентов. При этом он не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных сборов. Решение вызвало шквал критики и опасений со стороны Евросоюза.
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