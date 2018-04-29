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Пушков: Европа примет торговые условия США
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Пушков: Европа примет торговые условия США 

Газета.Ru 9 минут назад
Член Совета Федерации Алексей Пушков в твиттере прокомментировал требования властей США к странам Евросоюза относительно квот на экспорт металлов.
"США намерены диктовать условия торговли Европе. Европа будет возмущаться, но условия примет. У нее почти нет потенциала сопротивления США", — написал Пушков.
Ранее СМИ сообщили, что США поставили ультиматум ЕС и Канаде в «торговой войне».
Как отмечалось, американские власти потребовали от стран Евросоюза и Канады согласиться на квоты на экспорт металлов в США.
Также стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа может продлить после 1 мая отсрочку на введение пошлин на сталь и алюминий для ряда стран.
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