Пушков: Европа примет торговые условия США

"США намерены диктовать условия торговли Европе. Европа будет возмущаться, но условия примет. У нее почти нет потенциала сопротивления США", — написал Пушков.

Ранее СМИ сообщили, что США поставили ультиматум ЕС и Канаде в «торговой войне».

Как отмечалось, американские власти потребовали от стран Евросоюза и Канады согласиться на квоты на экспорт металлов в США.