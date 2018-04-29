Европа будет возмущаться, но примет торговые условия США, считает Пушков

"США намерены диктовать условия торговли Европе. Европа будет возмущаться, но условия примет", — написал Пушков в Twitter.

Он также отметил, что у Европе почти нет потенциала сопротивления США.

Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Как заявил президент США Дональд Трамп , пошлины вводятся на длительное время. При этом для Аргентины Южной Кореи и стран Евросоюза Белый дом приостановил действие этих пошлин до 1 мая. До этой даты США и эти страны ведут переговоры, после чего Соединенные Штаты могут продлить отсрочку в зависимости от результатов дискуссии.

США намерены диктовать условия торговли Европе. Европа будет возмущаться, но условия примет. У нее почти нет потенциала сопротивления США.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 28 апреля 2018 г.