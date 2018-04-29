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Госдеп прокомментировал ситуацию в Армении
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Госдеп прокомментировал ситуацию в Армении 

Газета.Ru 17 минут назад
Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт заявила, что Соединенные Штаты поддерживают предпринимаемые президентом Армении Арменом Саркисяном усилия по налаживанию диалога между всеми сторонами. Об этом сообщает РИА «Новости».
"США продолжают внимательно следить за ситуацией в Армении. Как друг Армении мы призываем все стороны добросовестно вести переговоры о формировании нового правительства в соответствии с конституцией и выработать решение, которое бы отражало интересы всех армян", — сказала Науэрт.
Она также добавила, что Вашингтон «поддерживает предпринимаемые офисом президента Саркисяна усилия по содействию диалогу между всеми сторонами».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на консенсус между политическими силами в Армении.
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