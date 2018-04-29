Госдеп прокомментировал ситуацию в Армении

"США продолжают внимательно следить за ситуацией в Армении. Как друг Армении мы призываем все стороны добросовестно вести переговоры о формировании нового правительства в соответствии с конституцией и выработать решение, которое бы отражало интересы всех армян", — сказала Науэрт.

Она также добавила, что Вашингтон «поддерживает предпринимаемые офисом президента Саркисяна усилия по содействию диалогу между всеми сторонами».