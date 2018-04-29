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В Госдепе заявили, что США призывают Европу ввести санкции против ракетной программы Ирана
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В Госдепе заявили, что США призывают Европу ввести санкции против ракетной программы Ирана 

RT на русском 34 минуты назад
США призывают страны Европы и другие государства ввести санкции против Ирана для ограничения его ракетной программы. Об этом заявил советник госсекретаря по политическим вопросам Брайан Хук.
«Мы призываем страны по всему миру ввести санкции в отношении лиц и организаций, связанных с ракетной программой Ирана, этот вопрос также занимал важное место в переговорах с европейскими партнёрами», — цитирует советника Reuters.
По его словам, Иран будет главной темой на переговорах госсекретаря США Майка Помпео с лидерами Саудовской Аравии и Израиля.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о необходимости гарантировать, что Иран «даже близко» не подойдёт к созданию ядерного оружия.
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