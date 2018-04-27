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США и Турция применят соглашение по Манбиджу и в других районах Сирии
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США и Турция применят соглашение по Манбиджу и в других районах Сирии 

РИА Новости 27 апреля 2018
АНКАРА, 27 апр — РИА Новости. Модель взаимодействия Анкары и Вашингтона по сирийскому Манбиджу будет распространена на другие районы Сирии, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео на полях встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе.
"Модель Манбиджа будет применена и в других районах Сирии, в частности, на территории к востоку от реки Евфрат. Тем самым Турция и США предпримут совместные шаги по устранению разногласий в двусторонних отношениях", — заявил Чавушоглу журналистам.
Министр отметил, что в случае реализации дорожной карты cилы самообороны сирийских курдов (YPG) должны будут покинуть Манбидж, в противном случае Анкара предпримет против них те же шаги, что и в сирийском Африне.
Турецкий министр опроверг сообщения СМИ о наличии в Манбидже французских военных. Речь, по его словам, идет только о военнослужащих США.
Чавушоглу добавил, что Анкара и Вашингтон сходятся во мнении о необходимости скорейшего утверждения главами внешнеполитических ведомств Турции и США дорожной карты, согласованной ранее членами совместной рабочей группы по Сирии.
Ранее Турция неоднократно обвиняла США в том, что они не сдержали обещаний о выводе YPG из Манбиджа после того, как курдские формирования освободили город от ИГ* в июне 2016 года.
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