Пашинян прибыл на митинг в город Гюмри

ЕРЕВАН, 27 апр — РИА Новости. Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян вместе со своими сторонниками прибыл во второй по величине город страны — Гюмри.

Сторонники оппозиции совершили автопробег из Еревана в Гюмри, который продолжался около четырех с половиной часов. По пути Пашинян останавливался в городах и селах встречался с жителями.

Ранее Пашинян заявлял, что объявляет двухдневный перерыв в протестных акциях в Ереване, так как с группой своих сторонников направится в Гюмри и Ванадзор.

В частности, Пашинян сообщил, что состоится автопробег в Гюмри. Он добавил, что демонстрантам нужен двухдневный отдых, потому что с 29 апреля они планируют возобновить широкомасштабные акции перед выборами премьера Армении 1 мая. В субботу состоится митинг в Ванадзоре.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ.

Первого мая парламент Армении обсудит вопрос о выборах нового премьера страны после отставки 23 апреля главы кабмина Сержа Саргсяна. Пашинян требует избрать его премьером, заявляя, что в противном случае его сторонники проведут массовые акции протеста в Ереване и по всей республике.

Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Саргсяна на пост премьера, обвинив его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.