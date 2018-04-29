Трамп: сильная страна должна иметь укреплённые границы

«Мы верим в то, что сильная страна должна иметь укреплённые границы», — отметил он.

Собравшиеся на мероприятии сторонники американского лидера поддержали его выкриками: «Построить стену! Построить стену! (на границе с Мексикой . — RT)».

Ранее Трамп подписал меморандум о применении сил Национальной гвардии на границе с Мексикой.