Эксперт: Трамп укрепляет свой вес среди финансово-экономической элиты США

"За срывом этой сделки стоит очень могущественное лобби. В данном случае, Трамп укрепляет свой вес среди этой части финансово-экономической элиты США. Это тоже для него очень важно", — разъяснил Васильев.