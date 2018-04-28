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Эксперт: Трамп укрепляет свой вес среди финансово-экономической элиты США
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Эксперт: Трамп укрепляет свой вес среди финансово-экономической элиты США 

Газета.Ru 32 минуты назад
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев заявил, что выводом США из СПВД Трамп укрепит свою позицию среди финансово-экономической элиты США, передает НСН.
"За срывом этой сделки стоит очень могущественное лобби. В данном случае, Трамп укрепляет свой вес среди этой части финансово-экономической элиты США. Это тоже для него очень важно", — разъяснил Васильев.
Президент Франции Эммануэль Макрон поделился с журналистами своим прогнозом, что США выйдут из соглашения с Ираном по ядерной программе, пишет Bloomberg. Французский президент подчеркнул, что не обладает «инсайдерской информацией» об окончательном решении президента Трампа, и что в беседе с главой Белого дома он призывал его не выходить из Совместного всеобъемлющего плана действий (СПВД).
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