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СМИ: США выдвинули Европе ультиматум в «торговой войне»
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СМИ: США выдвинули Европе ультиматум в «торговой войне» 

BFM.RU 38 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
В Европе обеспокоены из-за «торговой войны», в которой Вашингтон выдвинул ЕС требование принять квоты на экспорт металлов в США, пишет Bloomberg.
Администрация Дональда Трампа настаивает на том, чтобы Канада и страны Европы согласились на квоты в обмен на временное освобождение от тарифов на сталь и алюминий, которые будут введены с 1 мая. Таким образом, Евросоюз оказывается перед выбором: либо уступить США, либо столкнуться с новыми «штрафными» тарифами.
Требование США снизить экспорт стали и алюминия до 90% от уровня предыдущих двух лет в Европе считают неприемлемым, сообщил источник в ЕС.
США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. При этом Белый дом приостановил действие этих тарифов для ряда стран до 1 мая.
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