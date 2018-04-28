СМИ: США выдвинули Европе ультиматум в «торговой войне»

В Европе обеспокоены из-за «торговой войны», в которой Вашингтон выдвинул ЕС требование принять квоты на экспорт металлов в США , пишет Bloomberg

Администрация Дональда Трампа настаивает на том, чтобы Канада и страны Европы согласились на квоты в обмен на временное освобождение от тарифов на сталь и алюминий, которые будут введены с 1 мая. Таким образом, Евросоюз оказывается перед выбором: либо уступить США, либо столкнуться с новыми «штрафными» тарифами.

Требование США снизить экспорт стали и алюминия до 90% от уровня предыдущих двух лет в Европе считают неприемлемым, сообщил источник в ЕС.

США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. При этом Белый дом приостановил действие этих тарифов для ряда стран до 1 мая.