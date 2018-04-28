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Россия, Турция и Иран выступили за сохранение режима прекращения огня в САР
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Россия, Турция и Иран выступили за сохранение режима прекращения огня в САР 

РИА Новости 13 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ: РФ, ИРАН И ТУРЦИЯ ПОДТВЕРЖДАЮТ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ СОХРАНЕНИЮ РЕЖИМА ПРЕКРАЩЕНИЯ ОГНЯ В СИРИИ, КОТОРЫЙ ПОМОГ СНИЗИТЬ УРОВЕНЬ НАСИЛИЯ — ЗАЯВЛЕНИЕ ГЛАВ МИД
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