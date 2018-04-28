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Действия США в Сирии усиливают напряженность, заявил глава МИД Ирана
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Действия США в Сирии усиливают напряженность, заявил глава МИД Ирана
РИА Новости
35 минут назад
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. ДЕЙСТВИЯ
США
В
СИРИИ
ЛИШЬ УСИЛИВАЮТ НАПРЯЖЕННОСТЬ, ОНИ ВЫЗЫВАЮТ СОЖАЛЕНИЕ — ГЛАВА
МИД
ИРАНА
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