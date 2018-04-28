Действия США в Сирии усиливают напряженность, заявил глава МИД Ирана 

РИА Новости: последние новости

Переговоры Трампа и Меркель показали охлаждение, заявил Железняк

Медведев пригласил Обаму посмотреть на "разорванную в клочья" экономику

В ЛНР обвинили спецслужбы Украины в попытках вербовки людей для терактов