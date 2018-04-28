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Действия США в Сирии усиливают напряженность, заявил глава МИД Ирана
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Действия США в Сирии усиливают напряженность, заявил глава МИД Ирана 

РИА Новости 35 минут назад
РИА НОВОСТИ. ДЕЙСТВИЯ США В СИРИИ ЛИШЬ УСИЛИВАЮТ НАПРЯЖЕННОСТЬ, ОНИ ВЫЗЫВАЮТ СОЖАЛЕНИЕ — ГЛАВА МИД ИРАНА
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