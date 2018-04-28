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Лавров: Россия, Турция и Иран должны помочь Сирии в борьбе с терроризмом
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Лавров: Россия, Турция и Иран должны помочь Сирии в борьбе с терроризмом 

РИА Новости 37 минут назад
РИА НОВОСТИ. РОССИИ, ТУРЦИИ И ИРАНУ НУЖНО ПОМОЧЬ СИРИЙСКИМ ВЛАСТЯМ ЗАВЕРШИТЬ ЗАЧИСТКУ СТРАНЫ ОТ ТЕРРОРИСТОВ — ЛАВРОВ
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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