Песков: ряд официальных лиц и бизнесменов из ЕС выступают против новых санкций США

МОСКВА , 28 апреля. / ТАСС /. Кремлю известна позиция ряда официальных лиц и бизнесменов из стран Европы о недопустимости ситуации, когда американская санкционная политика против ряда российских компаний идет в ущерб интересам европейского бизнеса.

"Мы также ориентируемся на те заявления, которые были сделаны по итогам встречи, которые мы видели, пока большей информацией мы не располагаем. Но вместе с тем, нам хорошо известно, в том числе из заявлений соответствующих официальных лиц в Германии и ряде других европейских стран и высказываний представителей крупного европейского бизнеса, о недопустимости ситуации, когда американская санкционная политика идет в ущерб интересам европейского бизнеса", — сказал Песков.