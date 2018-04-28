Песков: ряд официальных лиц и бизнесменов из ЕС выступают против новых санкций США 

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Кремлю известна позиция ряда официальных лиц и бизнесменов из стран Европы о недопустимости ситуации, когда американская санкционная политика против ряда российских компаний идет в ущерб интересам европейского бизнеса.
Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос: известно ли в Кремле о том, обсуждался ли на переговорах президента США Дональда Трампа с канцлером Германии Ангелой Меркель вред антироссийских санкций для европейского бизнеса.
"Мы также ориентируемся на те заявления, которые были сделаны по итогам встречи, которые мы видели, пока большей информацией мы не располагаем. Но вместе с тем, нам хорошо известно, в том числе из заявлений соответствующих официальных лиц в Германии и ряде других европейских стран и высказываний представителей крупного европейского бизнеса, о недопустимости ситуации, когда американская санкционная политика идет в ущерб интересам европейского бизнеса", — сказал Песков.
Как сообщалось ранее, в пятницу Меркель провела в Вашингтоне переговоры с Трампом, где стороны обсуждали такие вопросы, как конфликты в Сирии и на Украине, ситуацию на Корейском полуострове, будущее ядерной сделки с Ираном, сотрудничество в рамках НАТО, а также торговые проблемы в отношениях Евросоюза и США.