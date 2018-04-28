Ещё
Зариф: удары США и их союзников подорвали возможность политического урегулирования в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зариф: удары США и их союзников подорвали возможность политического урегулирования в Сирии 

RT на русском 50 минут назад
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что ракетные удары США и их союзников по Сирии привели к осложнению ситуации в стране.
«Развитие событий в Сирии, в особенности военные действия США и ряда их западных союзников в Сирии, осложнили условия, снизив возможности достижения политического решения кризиса», — цитирует Зарифа РИА Новости.
По его словам, сложилась необходимость для встречи глав МИД стран-гарантов (России, Турция и Иран) Астанинского процесса по обсуждению дальнейшей работы.
В Москве 28 апреля пройдёт встреча глав МИД России, Турции и Ирана по Сирии.
RT на русском: последние новости
Помпео: США вряд ли останутся в иранской сделке после мая, если не будут устранены недостатки Трамп поблагодарил рэпера Канье Уэста за поддержку СМИ: Трамп притворился своим представителем, чтобы попасть в список Forbes
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дипломаты отреагировали на задержание россиян в Египте71
«Он не должен был сесть»
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»52
Медведев выступит в последний раз в нынешней должности93
Лавров сделал заявление года19
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
00:38
Крымский мост засветился во тьме
Другое Общество
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
13:54
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»
Шоу-бизнес
00:49
В Москве прошла репетиция парада Победы
Другое Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение