Зариф: удары США и их союзников подорвали возможность политического урегулирования в Сирии 

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что ракетные удары США и их союзников по Сирии привели к осложнению ситуации в стране.
«Развитие событий в Сирии, в особенности военные действия США и ряда их западных союзников в Сирии, осложнили условия, снизив возможности достижения политического решения кризиса», — цитирует Зарифа РИА Новости.
По его словам, сложилась необходимость для встречи глав МИД стран-гарантов (России, Турция и Иран) Астанинского процесса по обсуждению дальнейшей работы.
В Москве 28 апреля пройдёт встреча глав МИД России, Турции и Ирана по Сирии.