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В Азербайджане горит небоскреб «Башня Трампа»
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В Азербайджане горит небоскреб «Башня Трампа» 

Газета.Ru 40 минут назад
В Баку загорелся жилой небоскреб «Башня Трампа». Клубы дыма вырываются из окон 33-этажного здания, передает ФБА «Экономика сегодня».
На месте происшествия уже работают пожарные. Пока неизвестно, какая именно площадь охвачена огнем.
Стоит отметить, что «Башня Трампа» в Баку входит в пятерку самых высоких зданий Азербайджана.
Названа она не столько в честь американского президента, сколько в честь аналогичных башен, например в Нью-Йорке. Трамп, как миллиардер, давно обзавелся целой коллекцией подобных строений.
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