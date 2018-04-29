В Азербайджане горит небоскреб «Башня Трампа»

На месте происшествия уже работают пожарные. Пока неизвестно, какая именно площадь охвачена огнем.

Стоит отметить, что «Башня Трампа» в Баку входит в пятерку самых высоких зданий Азербайджана