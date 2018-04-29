В Азербайджане горит небоскреб «Башня Трампа» 

В Баку загорелся жилой небоскреб «Башня Трампа». Клубы дыма вырываются из окон 33-этажного здания, передает ФБА «Экономика сегодня».
На месте происшествия уже работают пожарные. Пока неизвестно, какая именно площадь охвачена огнем.
Стоит отметить, что «Башня Трампа» в Баку входит в пятерку самых высоких зданий Азербайджана.
Названа она не столько в честь американского президента, сколько в честь аналогичных башен, например в Нью-Йорке. Трамп, как миллиардер, давно обзавелся целой коллекцией подобных строений.