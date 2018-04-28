Бакинский небоскреб Дональда Трампа горит второй раз за день 

В высотном здании «Трамп Тауэр» в центре столицы Азербайджана Баку второй раз за сегодняшний день тушат пожар. Ранее спасатели работали здесь три часа, борясь с огнем. Подробности не сообщаются. Теперь произошло новое возгорание, о котором полноценной информации тоже нет.
Речь идет о здании в 130 метров высотой в форме паруса. Ранее сообщилось, что компания нынешнего президента США Дональда Трампа (Trump Organization) отменила лицензионные соглашения по ряду своих проектов, в том числе и в Азербайджане, где почти полностью построено здание Trump Tower.