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Лавров обсудил с главой МИД Франции развитие ситуации в Сирии
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Лавров обсудил с главой МИД Франции развитие ситуации в Сирии 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
РИА Новости: Лавров обсудил с главой МИД Франции развитие ситуации в Сирии после применения США, Великобританией и Францией силы против этой страны — МИД РФ
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