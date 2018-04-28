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Пентагон пролил свет на судьбу американских войск в Южной Корее
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Пентагон пролил свет на судьбу американских войск в Южной Корее 

Деловая газета «Взгляд» 19 минут назад
Глава Пентагона Джеймс Мэттис рассказал, от чего зависит возможность дальнейшего присутствия американских войск в Южной Корее.
По его словам, будущее американских войск, дислоцированных в Республике Корея, в случае заключения мирного договора между Севером и Югом, будет зависеть от переговоров США с союзниками и представителями КНДР, передает ТАСС.
По словам Мэттиса, Вашингтон намерен «использовать меры построения доверия» с Пхеньяном.
Напомним, на прошлой неделе Сеул заявил о согласии Ким Чен Ына на размещение войск США в Южной Корее.
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