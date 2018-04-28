Украинские спецслужбы вербовали людей для терактов — ЛНР

Представитель ЛНР уточнил, что подобные вербовки производятся на КПП через линию соприкосновения в Донбассе.

В ЛНР обвинили украинские спецслужбы в попытках вербовки людей для терактов. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко

«Украинские спецслужбы не оставляют попыток вербовки людей для сбора разведывательной информации, провокаций и совершения террористических актов на территории Луганской и Донецкой народных республик», — заявил Марочко.

Он уточнил, что подобные вербовки производятся на КПП через линию соприкосновения в Донбассе.

В качестве одного из примеров Марочко привел инцидент, когда житель Украины Алексей Иванов был задержан сотрудниками СБУ на КПП въезда-выезда «Новотроицкое» в сторону ДНР, когда тот ехал к своей матери. Представитель СБУ сказал Иванову, что тот сможет проехать к своей матери только в случае сотрудничества.

В частности, задержанному предложили передавать данные о военных объектах на территории республики, скоплении войск и техники.