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«Украинские спецслужбы вербовали людей для терактов»
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Украинские спецслужбы вербовали людей для терактов — ЛНР 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Представитель ЛНР уточнил, что подобные вербовки производятся на КПП через линию соприкосновения в Донбассе.
В ЛНР обвинили украинские спецслужбы в попытках вербовки людей для терактов. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Украинские спецслужбы не оставляют попыток вербовки людей для сбора разведывательной информации, провокаций и совершения террористических актов на территории Луганской и Донецкой народных республик», — заявил Марочко.
Он уточнил, что подобные вербовки производятся на КПП через линию соприкосновения в Донбассе.
В качестве одного из примеров Марочко привел инцидент, когда житель Украины Алексей Иванов был задержан сотрудниками СБУ на КПП въезда-выезда «Новотроицкое» в сторону ДНР, когда тот ехал к своей матери. Представитель СБУ сказал Иванову, что тот сможет проехать к своей матери только в случае сотрудничества.
В частности, задержанному предложили передавать данные о военных объектах на территории республики, скоплении войск и техники.
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