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Турция объединилась с США против Сирии
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Турция объединилась с США против Сирии 

News.ru 13 минут назад
Турция и США пришли к общему «знаменателю» во взаимодействии по Сирии: в отношении страны они будут применять модель сирийского города Манбидж.
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