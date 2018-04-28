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Меркель: ядерной сделки с Ираном недостаточно
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Меркель: ядерной сделки с Ираном недостаточно 

Вести.Ru 33 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 28 апреля — «Вести. Экономика». Ядерной сделки с Ираном недостаточно, чтобы сдержать амбиции Тегерана в ближневосточном регионе, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.
Канцлер Германии Ангела Меркель
"С точки зрения Германии, соглашения недостаточно, чтобы убедиться в том, что амбиции Ирана ограничены и сдержаны", — заявила Меркель, добавив, что Европа и США должны быть едины в этом вопросе. "Иранский режим разжигает насилие, проливает кровь по всему региону. Мы должны гарантировать, чтобы этот смертоносный режим даже близко не подобрался к ядерному оружию, чтобы Иран прекратил распространение своих опасных ракет и поддержку терроризма", — в свою очередь отметил Дональд Трамп. Дональд Трамп ранее заявлял, что ядерное соглашение с Ираном, которое было заключено в 2015 году, является одной из худших сделок. Власти Ирана неоднократно угрожали разорвать сделку, если из нее выйдет Вашингтон. Президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Вашингтон говорил, что Париж не выйдет из действующего соглашения, но готов пересмотреть документ. В июле 2015 года Иран подписал с Великобританей, Германией, Китаем, Россией, США и Францией Соглашение по всеобъемлющему плану действий (JCPOA). Оно подразумевает снижение уровня обогащения урана в Иране в обмен на снятие санкций стран Запада.
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