Меркель: никто не заинтересован в плохих отношениях с Россией

Никто не заинтересован в плохих отношениях с Россией, однако о разногласиях с Москвой нужно говорить открытым текстом. Такое мнение высказала на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне канцлер Германии Ангела Меркель.

"Ни один человек не заинтересован в том, чтобы иметь плохие отношения с Россией, но там, где появляются конфликты и совершаются такие вещи, как, например, на Украине, их следует называть своими именами", — цитирует Меркель ТАСС.

Кроме того, федеральный канцлер отметила, что обсудила с Трампом политику России, ее роль в Сирии, ситуацию на Украине, а также возможные последствия американских санкций против РФ для Германии.