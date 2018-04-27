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Меркель: никто не заинтересован в плохих отношениях с Россией
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Меркель: никто не заинтересован в плохих отношениях с Россией 

Вести.Ru 18 минут назад
Фото: Вести.Ru
Никто не заинтересован в плохих отношениях с Россией, однако о разногласиях с Москвой нужно говорить открытым текстом. Такое мнение высказала на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне канцлер Германии Ангела Меркель.
"Ни один человек не заинтересован в том, чтобы иметь плохие отношения с Россией, но там, где появляются конфликты и совершаются такие вещи, как, например, на Украине, их следует называть своими именами", — цитирует Меркель ТАСС.
Кроме того, федеральный канцлер отметила, что обсудила с Трампом политику России, ее роль в Сирии, ситуацию на Украине, а также возможные последствия американских санкций против РФ для Германии.
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