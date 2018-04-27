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Трамп: США настаивают на том, чтобы страны-члены НАТО выделяли на оборону больше 2% ВВП
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Трамп: США настаивают на том, чтобы страны-члены НАТО выделяли на оборону больше 2% ВВП 

ТАСС 29 минут назад
ВАШИНГТОН, 27 апреля. /ТАСС/. Нынешняя американская администрация выступает за то, чтобы все страны-члены Организации Североатлантического договора (НАТО), тратили на оборону даже не 2% ВВП, как было решено ранее, а больше. Об этом заявил в пятницу на совместной с канцлером ФРГ Ангелой Меркель пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп.
"Мы говорили о необходимости укрепить НАТО, альянс НАТО, гарантировав, что всего его страны-члены выполняют свое обязательство тратить 2% и, будем надеяться, намного больше [своих] ВВП на оборону. Увеличение нашими союзниками по НАТО своих финансовых вкладов, чтобы все платили свою справедливую долю, имеет ключевое значение", — подчеркнул Трамп, комментируя содержание своей встречи с Меркель, которая находится в США с визитом.
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