Трамп: США настаивают на том, чтобы страны-члены НАТО выделяли на оборону больше 2% ВВП

"Мы говорили о необходимости укрепить НАТО, альянс НАТО, гарантировав, что всего его страны-члены выполняют свое обязательство тратить 2% и, будем надеяться, намного больше [своих] ВВП на оборону. Увеличение нашими союзниками по НАТО своих финансовых вкладов, чтобы все платили свою справедливую долю, имеет ключевое значение", — подчеркнул Трамп, комментируя содержание своей встречи с Меркель, которая находится в США с визитом.