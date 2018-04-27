ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен устранить торговый дисбаланс США с другими странами.
"Я намерен работать с канцлером Меркель над устранением торгового дисбаланса и над углублением экономических связей", — сказал Трамп на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Он повторил, что США поддерживают реформу международных организаций, включая ВТО, «которая несправедливо поступала в отношении Америки».
Трамп сказал также, что Америке необходимо поддерживать крепкую производственную базу.