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Трамп намерен устранить торговый дисбаланс США с другими странами
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Трамп намерен устранить торговый дисбаланс США с другими странами 

РИА Новости 33 минуты назад
ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен устранить торговый дисбаланс США с другими странами.
"Я намерен работать с канцлером Меркель над устранением торгового дисбаланса и над углублением экономических связей", — сказал Трамп на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Он повторил, что США поддерживают реформу международных организаций, включая ВТО, «которая несправедливо поступала в отношении Америки».
Трамп сказал также, что Америке необходимо поддерживать крепкую производственную базу.
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