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Трамп надеется объединить Кореи
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Трамп надеется объединить Кореи 

News.ru 24 минуты назад
Американский лидер Дональд Трамп надеется, что однажды Северная и Южная Кореи будут жить на полуострове без ядерного оружия.
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