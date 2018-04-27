Помпео: США вряд ли останутся в СВПД, если его недостатки не будут исправят

"Что касается СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), то сегодня эта тема затрагивалась. Я думаю, она станет предметом обсуждения и в ходе моей поездки на Ближний Восток… Не было принято никакого решения, поэтому команда работает, и я уверен, что у нас будет много дискуссий, чтобы обеспечить то, что президент ясно дал понять", — сказал Помпео.

По его словам, «в отсутствие существенного исправления, при неисправлении недостатков сделки, он вряд ли останется в этой сделке», — добавил Помпео, говоря о возможном решении президента США Дональда Трампа

Китай, Франция, Иран и «шестерка» международных посредников ( Россия , США, Великобритания Германия ) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН , США и Евросоюза

США и «европейская тройка» (Британия, Франция, Германия) создали в январе группу для выработки дополнительного соглашения к сделке с Ираном. Эта работа началась, когда президент США Дональд Трамп в очередной раз продлил режим частичного снятия санкций против Ирана, но заявил, что делает это в последний раз.

Трамп неоднократно выражал недовольство заключенной летом 2015 года сделкой и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся «исправить». В качестве дедлайна он назвал 12 мая, когда ему надо будет в очередной раз продлить режим снятия санкций.