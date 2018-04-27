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Помпео: США вряд ли останутся в СВПД, если его недостатки не будут исправят
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Помпео: США вряд ли останутся в СВПД, если его недостатки не будут исправят 

РИА Новости 12 минут назад
БРЮССЕЛЬ, 27 апр — РИА Новости. Новый госсекретарь США Майк Помпео заявил после заседания глав МИД НАТО в Брюсселе, что если недостатки сделки с Ираном по ядерной программе не будут исправлены, Вашингтон вряд ли в ней останется.
"Что касается СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), то сегодня эта тема затрагивалась. Я думаю, она станет предметом обсуждения и в ходе моей поездки на Ближний Восток… Не было принято никакого решения, поэтому команда работает, и я уверен, что у нас будет много дискуссий, чтобы обеспечить то, что президент ясно дал понять", — сказал Помпео.
По его словам, «в отсутствие существенного исправления, при неисправлении недостатков сделки, он вряд ли останется в этой сделке», — добавил Помпео, говоря о возможном решении президента США Дональда Трампа.
Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
США и «европейская тройка» (Британия, Франция, Германия) создали в январе группу для выработки дополнительного соглашения к сделке с Ираном. Эта работа началась, когда президент США Дональд Трамп в очередной раз продлил режим частичного снятия санкций против Ирана, но заявил, что делает это в последний раз.
Трамп неоднократно выражал недовольство заключенной летом 2015 года сделкой и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся «исправить». В качестве дедлайна он назвал 12 мая, когда ему надо будет в очередной раз продлить режим снятия санкций.
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