США и Турция применят соглашение по Манбиджу и в других районах Сирии

"Модель Манбиджа будет применена и в других районах Сирии, в частности, на территории к востоку от реки Евфрат. Тем самым Турция и США предпримут совместные шаги по устранению разногласий в двусторонних отношениях", — заявил Чавушоглу журналистам.

Министр отметил, что в случае реализации дорожной карты cилы самообороны сирийских курдов (YPG) должны будут покинуть Манбидж, в противном случае Анкара предпримет против них те же шаги, что и в сирийском Африне.

Турецкий министр опроверг сообщения СМИ о наличии в Манбидже французских военных. Речь, по его словам, идет только о военнослужащих США.

Чавушоглу добавил, что Анкара и Вашингтон сходятся во мнении о необходимости скорейшего утверждения главами внешнеполитических ведомств Турции и США дорожной карты, согласованной ранее членами совместной рабочей группы по Сирии.

Ранее Турция неоднократно обвиняла США в том, что они не сдержали обещаний о выводе YPG из Манбиджа после того, как курдские формирования освободили город от ИГ* в июне 2016 года.

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