Трамп: США не играют в игры с КНДР 

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что США не играют в игры с Корейской Народно-Демократической Республикой, и встреча с лидером этой страны Ким Чен Ыном должна состояться через три-четыре недели.
Как сказал американский лидер, выступая на митинге в Мичигане, в настоящее время в Северной Корее происходит много хороших вещей. «Мы не играем в игры», — подчеркнул Трамп.
Еще три-четыре месяца назад критики Трампа говорили, что действия Соединенных Штатов по отношению к Северной Корее могут привести к ядерной войне. «Нет, с помощью силы мы избежим ее», — добавил президент США.
Также американский лидер заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном должна состояться через три-четыре недели, передает РИА Новости.