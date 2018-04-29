Трамп: США не играют в игры с КНДР

Как сказал американский лидер, выступая на митинге в Мичигане, в настоящее время в Северной Корее происходит много хороших вещей. «Мы не играем в игры», — подчеркнул Трамп.

Еще три-четыре месяца назад критики Трампа говорили, что действия Соединенных Штатов по отношению к Северной Корее могут привести к ядерной войне. «Нет, с помощью силы мы избежим ее», — добавил президент США.