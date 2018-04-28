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Медведев пригласил Обаму посмотреть на «клочья» от российской экономики
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Медведев пригласил Обаму посмотреть на «клочья» от российской экономики 

Российская Газета 27 минут назад
Фото: Российская Газета
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев припомнил бывшему президенту США Бараке Обаме сказанные им в 2015 году слова о том, что российская экономика «разорвана в клочья». Медведев пригласил Обаму приехать в Россию и посмотреть на то, как она работает.
"Он вообще обещал нам, что наша экономика будет порвана в клочья. Пусть приезжает, посмотрит на эти клочья", — заявил Медведев в программе «Вести в субботу», отвечая на вопрос ведущего Сергея Брилева о том, мог бы он указать Обаме на ошибки при возможной встрече.
В январе 2015 года президент США Барака Обама заявил, что российская экономика «разорвана в клочья» из-за якобы участия Москвы в конфликте на востоке Украины. Тогдашний глава международного комитета Госдумы Алексей Пушков в ответ заявил, что Обама перепутал российскую экономику с украинской.
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