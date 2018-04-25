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Страны НАТО обсудят противодействие России и увеличение оборонных расходов
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Страны НАТО обсудят противодействие России и увеличение оборонных расходов 

РИА Новости 25 апреля 2018
ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. Главы МИД стран НАТО на предстоящей в пятницу встрече в Брюсселе обсудят противодействие РФ и увеличение оборонных расходов, сообщил высокопоставленный чиновник госдепартамента.
По его словам, от США на встрече будет присутствовать исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан. Одним из центральных вопросов станет подготовка встречи глав государств стран-членов НАТО 11-12 июля.
Среди других вопросов он назвал противодействие «дестабилизирующим и агрессивным действиям России в Грузии, на Украине и в Сирии».
Еще одной темой станет выполнение обязательств стран НАТО по повышению оборонных расходов до 2% от ВВП, что сделали еще не все страны. В частности, этих показателей еще не достигла Германия, напомнил чиновник.
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