Американские эксперты призывали Трампа отказаться от конфронтации с Россией 

Американские политологи признают политику Белого дома в Сирии «катастрофической», а конфронтацию с Россией — крайне опасной, сообщил ректор Дипломатической академии МИД России Евгений Бажанов.
Он отметил, что американские эксперты, среди которых экс-советник Горбачёва и Ельцина по экономическим вопросам Джеффри Сакс, признают, что «идиллия» в Сирии завершилась семь лет назад, когда США при администрации президента Барака Обамы решили свергнуть легитимную власть в Сирии.
«По мнению экспертов, ИГИЛ (запрещена в России как террористическая организация. — Прим. ред) появился в Сирии из-за такой «катастрофической» политики США — это привело к гуманитарной катастрофе, 500 тысяч человек погибли за эти семь лет, 10 миллионов стали беженцами. Сегодня эксперты в США публично призывают к окончанию «опасной конфронтации» с Россией. И призыв их краткий — уйти из Сирии», — сообщил Евгений Бажанов.