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Лидер армянской оппозиции Пашинян требует от правительства уйти в отставку
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Лидер армянской оппозиции Пашинян требует от правительства уйти в отставку 

РИА Новости 28 минут назад
РИА НОВОСТИ. ЛИДЕР ОППОЗИЦИИ В АРМЕНИИ ПАШИНЯН ТРЕБУЕТ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЙТИ В ОТСТАВКУ И НАЗНАЧИТЬ ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ
РИА Новости: последние новости
"Психика не выдерживает". Политолог о суициде среди украинских военных США и Евросоюз не имеют влияния на процессы в Армении, заявил Пашинян Трамп увязал помощь странам ООН с их поддержкой заявки США на ЧМ-2026
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