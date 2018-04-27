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США и Евросоюз не имеют влияния на процессы в Армении, заявил Пашинян
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США и Евросоюз не имеют влияния на процессы в Армении, заявил Пашинян
РИА Новости
47 минут назад
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РИА НОВОСТИ
. ЛИДЕР ОППОЗИЦИИ В
АРМЕНИИ
ЗАЯВИЛ, ЧТО ПРОТЕСТЫ В СТРАНЕ ЯВЛЯЮТСЯ «ВНУТРИАРМЯНСКИМ ДЕЛОМ»,
ЕС
И
США
НЕ ОКАЗЫВАЮТ НА ЭТИ ПРОЦЕССЫ ВЛИЯНИЯ
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