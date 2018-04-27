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Пушков: США могут лишиться рынка для своего оружия
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Пушков: США могут лишиться рынка для своего оружия 

Национальная Служба Новостей 7 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что санкции США могут наведить им самим. Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter.
«Последний раунд санкций США против России бьет по их собственным интересам и по интересам их союзников. Теперь они думают об исключениях из санкций для целых стран — иначе лишатся их как рынков для своего оружия. Типично для США: сначала стрелять — думать потом», — заявил Пушков.
Напомним, что ранее Алексей Пушков также прокомментировал доставленные из Сирии обломки «умных» ракет США, использованных при массированном ударе, передают «Изветия».
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