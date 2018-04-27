Ещё
Новый рекорд: Украинский госдолг за месяц вырос на $600 млн
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новый рекорд: Украинский госдолг за месяц вырос на $600 млн 

Украина.ру 33 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом говорится в публикации Министерства финансов страны.
Как сообщалось, совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в 2017 году в долларовом выражении увеличился на 7,5%, или на $5,3 млрд — до $76,31 млрд, а в гривне — на 11%, или на 211,9 млрд грн, до 2,142 трлн грн. Для сравнения, спустя три года после получения независимости государственный долг страны был $4,8 млрд, к 1 января 2000 года — $15,2 млрд, а к началу 2009 года — $39,6 млрд
В январе премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что внешний долг составляет 83% от ВВП, то есть около $1900 на каждого жителя страны.
С 2018 по 2020 годы правительство и Национальный банк Украины должны выплатить по внешним долгам более $16 млрд, причём пик приходится на 2019-2020 годы, а в этом году Киеву нужно отдать около $7,4 млрд по обязательствам в иностранной валюте, в том числе перед Международным валютным фондом.
Украина.ру: последние новости
Депутат блока Порошенко: Свыше тысячи АТОшников покончили самоубийством Госдеп: США будут давить на Россию, пока Москва не сдастся В «Нафтогазе» готовятся к большой войне с Россией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1713
В США предрекли смерть морской авиации России358
Госдеп составил список послушных стран293
Ким Чен Ын назвал цель переговоров с Южной Кореей96
Бузова опешила от хамства Распутиной53
Видео
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение