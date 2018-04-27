Новый рекорд: Украинский госдолг за месяц вырос на $600 млн 

Об этом говорится в публикации Министерства финансов страны.
Как сообщалось, совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в 2017 году в долларовом выражении увеличился на 7,5%, или на $5,3 млрд — до $76,31 млрд, а в гривне — на 11%, или на 211,9 млрд грн, до 2,142 трлн грн. Для сравнения, спустя три года после получения независимости государственный долг страны был $4,8 млрд, к 1 января 2000 года — $15,2 млрд, а к началу 2009 года — $39,6 млрд
В январе премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что внешний долг составляет 83% от ВВП, то есть около $1900 на каждого жителя страны.
С 2018 по 2020 годы правительство и Национальный банк Украины должны выплатить по внешним долгам более $16 млрд, причём пик приходится на 2019-2020 годы, а в этом году Киеву нужно отдать около $7,4 млрд по обязательствам в иностранной валюте, в том числе перед Международным валютным фондом.