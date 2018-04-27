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Армия США заговорит по-русски
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Армия США заговорит по-русски 

News.ru 20 минут назад
Фото: News.ru
Министерство армии США разместило заявку на приобретение аудиопрограмм по изучению русского языка для штата Алабама, сообщает RT.
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