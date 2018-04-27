Трамп выразил надежду на поддержку заявки США на ЧМ-2026 

Президент Дональд Трамп заявил, что страны, которым Соединенные Штаты оказывают помощь и поддержку, в ответ должны поддерживать его страну. По словам Трампа, США вместе с Канадой и Мексикой составили сильную заявку на проведение чемпионата мира в 2026 году.
«Было бы досадно, если бы страны, которые мы всегда поддерживаем, будут лоббировать против заявки США. Почему мы должны поддерживать эти страны, когда они не поддерживают нас (в том числе в ООН)?», — написал американский президент в «твиттере».