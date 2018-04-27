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Трамп увязал помощь странам ООН с их поддержкой заявки США на ЧМ-2026
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Трамп увязал помощь странам ООН с их поддержкой заявки США на ЧМ-2026 

РИА Новости 29 минут назад
ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп увязал помощь странам ООН с их поддержкой американской заявки на Чемпионат мира по футболу 2026 года.
"США вместе с Канадой и Мексикой подали сильную заявку на Чемпионат мира-2026. Было бы жалко, если бы страны, которые мы всегда поддерживаем, лоббировали против заявки США. Почему тогда мы должны поддерживать эти страны (в том числе в ООН)?" — написал Трамп в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter.
США, Канада и Мексика подали заявку на проведение Чемпионата мира по футболу в 2026 году, единственным их соперником пока остается Марокко.
Трамп уже применял подобную тактику по другим вопросам. В частности, он грозил прекратить поддержку стран, которые не поддержали его решение перенести посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.
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