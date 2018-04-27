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Помощник госсекретаря США Митчелл посетит Грузию и Украину
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Помощник госсекретаря США Митчелл посетит Грузию и Украину 

РИА Новости 10 минут назад
ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл посетит на следующей неделе Грузию и Украину, сообщил госдепартамент.
После министерской встречи НАТО в Брюсселе, которая начнётся в пятницу, Митчелл посетит Грузию, точная дата поездки не указана. В Тбилиси он выскажется в поддержку «североатлантических устремлений Грузии».
Визит в Киев пройдёт 1-3 мая. Митчелл поддержит суверенитет Украины и вновь призовёт правительство страны к проведению реформ, сообщили в госдепе.
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