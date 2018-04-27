Белый дом: Трамп направил в Конгресс отчет о стратегии США в отношении КНДР 

ВАШИНГТОН, 27 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп направил в четверг в Конгресс отчет о стратегии Соединенных Штатов в отношении КНДР. Об этом говорится в распространенном Белым домом письме главы государства.
"В соответствии с требованиями законодательства я передаю доклад, предусмотренный разделом 1256" оборонного бюджета страны на текущий финансовый год (начинается в США с 1 октября).
В данном разделе документа говорится, что «не позднее чем через 90 дней после даты вступления в силу настоящего законодательного акта президент должен представить Конгрессу отчет о стратегии Соединенных Штатов в отношении Северной Кореи». Трамп подписал оборонный бюджет 12 декабря 2017 года.
Законодатели потребовали от американского лидера, чтобы тот дал в докладе «оценку основных угроз интересам национальной безопасности Соединенных Штатов, исходящих от Северной Кореи», состоянию и перспективам отношений между Пхеньяном и Москвой, Пхеньяном и Пекином. Белый дом пока не опубликовал сам доклад.
Ранее КНДР объявила о намерении приостановить ядерные и ракетные испытания. Ожидается, что Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться в мае или июне, хотя перспективы такой встречи пока неясны.