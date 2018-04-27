Белый дом: Трамп направил в Конгресс отчет о стратегии США в отношении КНДР

ВАШИНГТОН, 27 апреля. / ТАСС /. Президент США Дональд Трамп направил в четверг в Конгресс отчет о стратегии Соединенных Штатов в отношении КНДР . Об этом говорится в распространенном Белым домом письме главы государства.

"В соответствии с требованиями законодательства я передаю доклад, предусмотренный разделом 1256" оборонного бюджета страны на текущий финансовый год (начинается в США с 1 октября).

В данном разделе документа говорится, что «не позднее чем через 90 дней после даты вступления в силу настоящего законодательного акта президент должен представить Конгрессу отчет о стратегии Соединенных Штатов в отношении Северной Кореи». Трамп подписал оборонный бюджет 12 декабря 2017 года.

Законодатели потребовали от американского лидера, чтобы тот дал в докладе «оценку основных угроз интересам национальной безопасности Соединенных Штатов, исходящих от Северной Кореи», состоянию и перспективам отношений между Пхеньяном Москвой , Пхеньяном и Пекином. Белый дом пока не опубликовал сам доклад.