Ещё
Белый дом: Трамп направил в Конгресс отчет о стратегии США в отношении КНДР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Белый дом: Трамп направил в Конгресс отчет о стратегии США в отношении КНДР 

ТАСС 23 минуты назад
ВАШИНГТОН, 27 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп направил в четверг в Конгресс отчет о стратегии Соединенных Штатов в отношении КНДР. Об этом говорится в распространенном Белым домом письме главы государства.
"В соответствии с требованиями законодательства я передаю доклад, предусмотренный разделом 1256" оборонного бюджета страны на текущий финансовый год (начинается в США с 1 октября).
В данном разделе документа говорится, что «не позднее чем через 90 дней после даты вступления в силу настоящего законодательного акта президент должен представить Конгрессу отчет о стратегии Соединенных Штатов в отношении Северной Кореи». Трамп подписал оборонный бюджет 12 декабря 2017 года.
Законодатели потребовали от американского лидера, чтобы тот дал в докладе «оценку основных угроз интересам национальной безопасности Соединенных Штатов, исходящих от Северной Кореи», состоянию и перспективам отношений между Пхеньяном и Москвой, Пхеньяном и Пекином. Белый дом пока не опубликовал сам доклад.
Ранее КНДР объявила о намерении приостановить ядерные и ракетные испытания. Ожидается, что Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться в мае или июне, хотя перспективы такой встречи пока неясны.
ТАСС: последние новости
В минобороны Украины допускают силовой вариант решения конфликта в Донбассе Матвиенко передала президенту Республики Сербской привет от Путина Выходцы из Сирии устроили митинг против американской агрессии у посольства США в Брюсселе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1387
США отговаривали партнеров идти на брифинг России170
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство83
Россия совершила атаку по сирийским боевикам275
Состояние Наргиз резко ухудшилось65
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение