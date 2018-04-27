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Трамп считает, что на нем лежит ответственность за корейское урегулирование
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Трамп считает, что на нем лежит ответственность за корейское урегулирование 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: Парламентская газета
ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что на нем лежит ответственность за урегулирование ситуации между КНДР и Южной Кореей, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.
"Я думаю, что это моя ответственность, думаю, предыдущие президенты должны были это сделать, я думаю, ответственность ложится на плечи президента Соединенных Штатов", — сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, считает ли он урегулирование отношений между КНДР и Южной Кореей своей ответственностью.
"Думаю, на мне лежит ответственность попробовать сделать это и, если у меня не получится, настанет очень тяжелое время для многих стран и многих людей", — сказал Трамп. «Я надеюсь, я смогу сделать это для всего мира, это выходит за пределы США, это мировая проблема», — отметил президент США.
Ранее в пятницу он заявил, что его встреча с лидером КНДР может состояться в ближайшие несколько недель и в настоящее время рассматриваются два места для ее проведения. По его словам, в ходе подготовки саммита Северная Корея относится к США «с большим уважением», «происходит много хорошего».
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