Ещё
США будут расширять военную операцию в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США будут расширять военную операцию в Сирии 

BFM.RU 41 минуту назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
США расширят борьбу с запрещенной в РФ террористической группировкой «ИГ» в Сирии и пока не будут выводить войска из этой страны, поскольку террористы усиливают свои операции. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил, передает ТАСС.
«Пока мы не намерены выводить войска из Сирии. Вы увидите активизацию операций в долине реки Евфрат в ближайшие дни», — сказал он.
По его словам, будут активизированы и операции на границе Сирии и Ирака. Мэттис отметил, что США привлекут больше региональной поддержки. «Вероятно, это будут самые большие изменения на данный момент», — подчеркнул он.
На данный момент в Сирии находятся около 2 тысяч американских военных, они оказывают поддержку местным дружественным им отрядам, в частности «Силам демократической Сирии», на которые возглавляемая США контртеррористическая коалиция возлагает задачу по удержанию районов, освобожденных от ИГ. Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что Соединенные Штаты очень скоро выведут своих военнослужащих из республики, это должно случиться после разгрома террористов.
BFM.RU: последние новости
Сотни ветеранов АТО покончили с собой на Украине Трамп назвал лидера КНДР «порядочным и открытым» человеком Сирийцы вышли на улицы поддержать Асада
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джигарханян впал в кому75
Состояние Наргиз резко ухудшилось31
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1101
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство53
Чехия собрала секретные данные по веществу из Солсбери27
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение