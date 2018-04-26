США будут расширять военную операцию в Сирии

США расширят борьбу с запрещенной в РФ террористической группировкой «ИГ» в Сирии и пока не будут выводить войска из этой страны, поскольку террористы усиливают свои операции. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил, передает ТАСС

«Пока мы не намерены выводить войска из Сирии. Вы увидите активизацию операций в долине реки Евфрат в ближайшие дни», — сказал он.

По его словам, будут активизированы и операции на границе Сирии и Ирака . Мэттис отметил, что США привлекут больше региональной поддержки. «Вероятно, это будут самые большие изменения на данный момент», — подчеркнул он.