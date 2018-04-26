Глава Пентагона заявил о планах США расширить борьбу с ИГ в Сирии

«Прямо сейчас мы не выводим войска. Мы продолжаем борьбу, мы будем расширять её и привлекать больше региональной поддержки», — сказал Мэттис в ходе выступления в комитете сената по вооружёнными делам.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не собираются оставаться в Сирии бесконечно.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что, несмотря на данные заявления, «на практике Соединённые Штаты активно обустраиваются на восточном берегу Евфрата и не собираются оттуда уходить».