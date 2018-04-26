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Глава Пентагона заявил о планах США расширить борьбу с ИГ в Сирии
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Глава Пентагона заявил о планах США расширить борьбу с ИГ в Сирии 

RT на русском 23 минуты назад
Соединённые Штаты пока сохранят военное присутствие в Сирии и расширят там борьбу с «Исламским государством»*, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.
«Прямо сейчас мы не выводим войска. Мы продолжаем борьбу, мы будем расширять её и привлекать больше региональной поддержки», — сказал Мэттис в ходе выступления в комитете сената по вооружёнными делам.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не собираются оставаться в Сирии бесконечно.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что, несмотря на данные заявления, «на практике Соединённые Штаты активно обустраиваются на восточном берегу Евфрата и не собираются оттуда уходить».
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
RT на русском: последние новости
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