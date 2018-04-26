Россия успокоила «запуганных» морпехов США

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заверил США в миролюбии российской армии.

«Успокоить наших западных коллег можно тем, что Россия — миролюбивая страна в отличие от блока НАТО, который вроде считается оборонительным, а на деле участвует в актах агрессии, как недавний удар по Сирии. То же самое можем вспомнить про Ирак, Ливию», — заявил Красов в эфире НСН.

Ранее командующий корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер заявил об уязвимости американских сил передового развертывания перед новым вооружением России, Китая, КНДР и Ирана.

Андрей Красов считает, что обеспокоенность западных стран естественна, ведь Вооруженные силы РФ с каждым годом оснащаются все лучше, а некоторые образцы вооружения не имеют аналогов в мире.