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В Пентагоне рассказали, почему США пока не выведут войска из Сирии
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В Пентагоне рассказали, почему США пока не выведут войска из Сирии 

РИА Новости 17 минут назад
РИА НОВОСТИ: США ПОКА НЕ БУДУТ ВЫВОДИТЬ СВОИ ВОЙСКА ИЗ СИРИИ, ПОСКОЛЬКУ ИГ* УСИЛИВАЕТ СВОИ ОПЕРАЦИИ — ГЛАВА ПЕНТАГОНА МЭТТИС
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