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В Иране пригрозили выйти из ядерной сделки, если это сделают США
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В Иране пригрозили выйти из ядерной сделки, если это сделают США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / La Citta Vita / Pentagon, aerial
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Если США выйдут из соглашения по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), Иран тоже из него выйдет, сообщает агентство Fars со ссылкой на советника верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбара Велаяти.
"Если США хотят нарушать СВПД, неизвестно, останется ли Иран привержен своим обязательствам, и если США выйдут (из сделки — ред.), несомненно, Иран тоже из нее выйдет", — заявил Велаяти.
По словам Велаяти, «ядерная сделка должна действовать в соответствии с ее изначальными условиями, в противном случае Иран будет готов к ответным мерам».
Кроме того, он подчеркнул, что если СВПД будет идти в ущерб Иран, страна не будет с этим мириться.
Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона «О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном» (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или же не продлевать режим снятия санкций с Ирана.
Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
США и «европейская тройка» (Британия, Франция, Германия) создали в январе группу для выработки дополнительного соглашения к сделке с Ираном. Эта работа началась, когда президент США Дональд Трамп в очередной раз продлил режим частичного снятия санкций против Ирана, но заявил, что делает это в последний раз. Трамп неоднократно выражал недовольство заключенной летом 2015 года сделкой и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся «исправить». В качестве дедлайна он назвал 12 мая, когда ему надо будет в очередной раз продлить режим снятия санкций.
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