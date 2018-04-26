В Иране пригрозили выйти из ядерной сделки, если это сделают США

"Если США хотят нарушать СВПД, неизвестно, останется ли Иран привержен своим обязательствам, и если США выйдут (из сделки — ред.), несомненно, Иран тоже из нее выйдет", — заявил Велаяти.

По словам Велаяти, «ядерная сделка должна действовать в соответствии с ее изначальными условиями, в противном случае Иран будет готов к ответным мерам».

Кроме того, он подчеркнул, что если СВПД будет идти в ущерб Иран, страна не будет с этим мириться.

Германией и Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона «О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном» (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или же не продлевать режим снятия санкций с Ирана.

Иран и «шестерка» международных посредников ( Россия , США, Британия, Китай , Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН , США и Евросоюза

США и «европейская тройка» (Британия, Франция, Германия) создали в январе группу для выработки дополнительного соглашения к сделке с Ираном. Эта работа началась, когда президент США Дональд Трамп в очередной раз продлил режим частичного снятия санкций против Ирана, но заявил, что делает это в последний раз. Трамп неоднократно выражал недовольство заключенной летом 2015 года сделкой и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся «исправить». В качестве дедлайна он назвал 12 мая, когда ему надо будет в очередной раз продлить режим снятия санкций.