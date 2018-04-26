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Патрушев: США давили на ряд стран, чтобы они не приезжали на встречу в Сочи
РИА Новости
49 минут назад
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РИА Новости
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.
США
ОКАЗЫВАЛИ ДАВЛЕНИЕ НА РЯД СТРАН, ПРИЗЫВАЯ ИХ НЕ ПРИЕЗЖАТЬ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ ВСТРЕЧУ ПО БЕЗОПАСНОСТИ В
СОЧИ
, НО РЕЗУЛЬТАТА НЕ ДОСТИГЛИ — ПАТРУШЕВ
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